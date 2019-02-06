В КПВВ на Донбассе очереди из 350 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил в очередях стоят 350 авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/55; "Марьинка" - 40/30; "Новотроицкое" - 45/50; "Гнутово" - 40/50", - говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.
За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока, так через КПВВ последовало 34,5 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств.
Напомним, в январе 2019 года пассажиропоток между Крымом и материковой частью Украины увеличился на 17% по сравнению с декабрем 2018 года.