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За шесть лет в Украине зафиксировано более 70 случаев убийств матерью новорожденного ребенка

За шесть лет в Украине зафиксировано более 70 случаев убийств матерью новорожденного ребенка

Киев  •  УНН

 • 31030 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В течение 2013-2018 годов в Украине учтено более 70 уголовных правонарушений в отношении умышленного убийства матерью собственного новорожденного ребенка. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Так, за последние шесть лет учтено 74 уголовных производств по ст. 117 УК Украины - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Всего зарегистрировано 195 уголовных преступлений. Из этого количества закрыто 121 производство.

Согласно данным, больше всего учтено уголовных правонарушений в 2014-м и 2016 годах - по 14. Наименьшее количество - в 2015-м и 2017 годах - по 11. Также в 2013-м и 2018 годах - по 12.

Напомним, в Одесской области женщина выбросила младенца в выгребную яму уличного туалета.

Также УНН сообщал, что во Львовской области женщина родила младенца и бросила его на территории кондитерского цеха, в котором работает.

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