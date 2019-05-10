За шість років в Україні зафіксовано понад 70 випадків вбивств матір’ю новонародженої дитини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Упродовж 2013-2018 років в Україні обліковано понад 70 кримінальних правопорушень стосовно умисного вбивства матір’ю власної новонародженої дитини. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
Так, за останні шість років обліковано 74 кримінальних проваджень за ст. 117 КК України - умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Загалом зареєстровано 195 кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 121 провадження.
Згідно з даними, найбільше обліковано кримінальних правопорушень у 2014-му та 2016 роках – по 14. Найменша кількість – у 2015-му та 2017 роках – по 11. Також у 2013-му та 2018 роках – по 12.
Нагадаємо, в Одеській області жінка викинула немовля у вигрібну яму вуличної вбиральні.
Також УНН повідомляв, що у Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює.