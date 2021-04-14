За что нужно уволить Сергея Марченко

В последние несколько недель СНБО актуализировал тему борьбы с контрабандными потоками, схемами на таможне, “скрутками” налогов и прочими “дырами” в госбюджете. Разговорам о миллиардных злоупотреблениях в фискальных органах находится место едва ли не в каждом вечернем ток-шоу, а список из ТОП-10 контрабандистов, попавших под санкции, обсуждали даже самые далекие от темы эксперты. Впрочем, главный по финансам — министр Сергей Марченко — до сих пор так и не высказался внятно на эту тему. Это не могло не вызвать вопросов.

Вечером в пятницу в эфире программы “Свобода Савика Шустера” глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили долго и тщательно “разжевывал” тему контрабанды перед зрителями. С фамилиями, “явками” и “паролями”. Одним из пиковых моментов его спича стало обращение к отсутствовавшему в студии министру финансов Сергею Марченко. Саакашвили обвинил министра в причастности к ключевым коррупционным схемам в “подопечных” ведомствах.

“Может ли быть, чтобы мы два года говорили или год последний, пока он работает, что у нас крадутся столько миллиардов, и этот человек работал еще министром финансов. Объясните мне это чудо. Каким образом этот человек, который ни разговаривать не умеет, никогда никто умной вещи от него не слышал, ни одной положительной идеи от него не слышал, все начинания он блокирует, и плюс он и все его министерство полностью связанно с системой коррупции, продолжает работать министром финансов. Кто в этой стране доволен им, кроме кланов, которые делают деньги на этой системе?”, — эмоционально разводил руками экс-президент Грузии.

За эмоциями бывшего председателя Одесской облгосадминистрации — есть и вполне рациональные претензии. Их разделяют и представители провластной фракции “Слуга народа”, и многие участники рынка — экспортеры и импортеры, которые каждый день работают с таможней. Претензии касаются схем поборов, сомнительных кадровых назначений, нежелания реформировать пропитанные коррупцией фискальные органы. В окружении главы исполнительного комитета реформ, а также в комитете Верховной рады по вопросам финансов всерьез говорят о возможной скорой отставке министра.

Через лотерею к звездам

Как Марченко попал на пост главы Минфина и что известно о его бизнес- и политических интересах? На госслужбе чиновник находится уже почти 20 лет — с 2002 года. За это время успел побывать на различных должностях в Минфине, Государственной фискальной службе, комитете ВР по вопросам финансов и банковской деятельности, в Секретариате Кабмина. Злые языки причисляют его к перечню людей, приближенных к Александру Третьякову, экс-народному депутату, который в средине 2000-х занимал должность первого помощника Президента Виктора Ющенко (аналогичную должность при Владимире Зеленском занимает сегодня Сергей Шефир). Якобы именно Третьякову Марченко обязан своими кадровыми продвижениями. Впоследствии с этим “фактом” в биографии будут связывать причастность уже замминистра финансов Марченко к разработке специальных условий для работы “Украинской национальной лотереи”, к которой имел отношение Третьяков.

Как бы то ни было, в начале 2010-х Марченко оказывается в структурах, которые разрабатывают различные законодательные акты для Администрации Президента Виктора Януковича. В частности, речь идет о Координационном центре внедрения реформ, который тогда возглавлял Александр Данилюк (был министром финансов при Президенте Порошенко, секретарем СНБО при Владимире Зеленском). Эту часть их совместной биографии впоследствии вспомнит Генеральная прокуратура. В 2017 году ведомство расследовало возможную причастность Данилюка и целого ряда других сотрудников Коордцентра к преступлениям беглого главы государства. Их считали причастными к расхищению не менее 18 млрд грн. Кроме того, в Генпрокуратуре давали отдельное поручение СБУ расследовать деятельность “Центра Бендукидзе”, основанного Данилюком, в котором также работал и Марченко, на предмет причастности к отмыванию денег и созданию организованной преступной группировки.

Данилюк привел Марченко в руководство Минфина — Сергей был его замминистра по вопросам европейской интеграции, то есть мало занимался непосредственно бюджетными вопросами. Затем после увольнения Данилюка перешел на работу в Администрацию Президента Порошенко. Там Марченко заменил Дмитрия Шимкива на посту замглавы АП, ответственного “за реформы”. На выборах 2019 года, впрочем, он шел в парламент не от партии Европейская солидарность, а от “Украинской стратегии Гройсмана” — в команде экс-премьера.

“Я в жизни ничего не достиг”

После того, как Оксану Маркарову уволили с поста министра финансов, а новый министр-социалист Игорь Уманский не продержался на должности и пары недель, Марченко пригласили на должность главы Минфина. “Нужно было взять такого министра, который был бы удобен, который бы не вмешивался, в том числе в то, что происходит в этих ведомствах (Налоговой и Таможне)”, — описывает это решение генерал-майор налоговой милиции в отставке Юрий Атаманюк. “Его спрашивали: Сережа, а куда ты идешь? Ты же не готов, в стране, условно говоря, „задница“, все плохо. Ты понимаешь, как это все исправить? Тебе что, дадут полномочия? Тебе что, дадут возможность проводить какие-то реформы? Он отвечает: у меня нет вариантов, я в жизни ничего не достиг ни в карьере, ни в бизнесе, за мной ничего не стоит, а семью кормить как-то надо”, — якобы ответил тогда Марченко.

Впрочем, как оказалось, на новой должности Марченко быстро “разобрался” в хитросплетениях коррупционных связей и кадровых перестановках. Первым делом он инициировал увольнение с поста главы Налоговой службы Сергея Верланова и главы Таможни Максима Нефьодова и целого ряда их заместителей. Казалось бы, логичное решение, коль скоро руководители явно не справлялись с поставленными задачами по реформированию вверенных им органов. Однако проблема в том, что Марченко, воспользовавшись отменой конкурсов на государственные должности на период карантина, тут же стал лоббировать на должность главы ГФС “прожженного регионала”, “опытного аппаратчика” времен Виктора Януковича — Алексея Любченко, который в результате и стал руководить ведомством, а сейчас еще и “победил” на “конкурсе”, прозрачность которого вызывает сомнения у всех участников рынка и международных наблюдателей.

Несмотря на то, что сам Любченко подтверждал информацию Уманского о многомиллиардных скрутках, при нем эти скрутки никуда не делись. “В прошлом месяце в результате масштабных схем по так называемым „скруткам“ НДС бюджет Украины недосчитался по меньшей мере 2,7 млрд грн. Это почти в полтора раза больше, чем кредит, который на днях получила Украина от ЕС. При этом, по моим данным, сума взяток падким на легкие деньги налоговикам составила 5 млн дол. Очевидно, что подобные схемы могут существовать только, когда „в доле“ те, кто сидит на самом верху. Поэтому я требую увольнения главы налоговой Алексея Любченко, а также отставки Сергея Марченко с поста министра финансов, который „крышует“ криминальную деятельность своего подопечного”, — писал в конце июня 2020 нардеп Александр Дубинский.

“Цена вопроса от 3 до 5 млрд долларов”

Что касается таможни, то сначала ее временно возглавил Игорь Муратов, к которому Марченко приставил в качестве заместителя “своего” человека Андрея Павловского, экс-замдиректора одного из департаментов Минфина.

Атаманюк рассказывает, что Павловский “вообще не знал, где находится здание таможни, не понимает, что такое таможенная транспортная декларация, как проходят потоки товаров и финансов, как формируется импортный налоговый кредит, где риски бюджета при этом формировании”. При этом Марченко, по его словам, давил на Муратова с требованием назначить своего человека также на курирование тарифной политики.

Саакашвили в СМИ заявлял о том, что Марченко “шантажирует” своей отставкой премьера Дениса Шмыгаля, чтобы продавить на должность главы Таможни своего человека. “Цена вопроса, какой оборот на таможне сейчас это от 3 до 5 млрд долларов. Это общий, серая масса. Из них последний год-два сложилась традиция и она еще не нарушена, что таможню поделили по областям среди разных “смотрящих”, — заявил глава исполкома реформ.

Муратова в СМИ связывали с Вадимом Слюсаревым, бывшим налоговиком, помощником Артема Пшонки, которого называют спонсором “Слуги народа” и куратором Харьковщины. И намекали, что к его увольнению мог быть как-то причастен другой серый кардинал партии Илья Павлюк. Очевидно, что без министра эти ротации не могли происходить.

В результате в августе 2020 года Павловский сменил Муратова и стал и. о. главы Таможни. Причиной увольнения Муратова Марченко назвал необходимость “продолжать реформы”. Впрочем, как оказалось, эти реформы не касались эффективности ведомства. “Марченко назначил очередного своего фунта на таможню и вернул всех старых коррупционных таможенников. Он подмял под себя всю коррупционную тему и создал новый „офис контрабанды“. Они ставят отъявленных коррупционеров на таможню, строят схемы и механизмы уклонения от уплаты пошлин”, — описывал ситуацию в Минфине Дубинский. Марченко все отрицал.

“Типичная феодальная кормушка”

Журналист Евгений Плинский, который занимается темой таможни и контрабанды, сразу после назначения Павловского опубликовал список кандидатур, которые тот подал на согласование Марченко в качестве новых начальников местных таможен. По его мнению, за этим списком четко видна рука влиятельного в ведомстве Геннадия Романенко. Впоследствии эту же фамилию во время одной из встреч с Марченко прямо называл Михаил Саакашвили. В ответ тот “притворился дурачком”.

“Небывалая ситуация, 19 августа назначают Павловского, а 20 августа подписывают 15 человек Гены на региональные таможни, на центральный аппарат. Мишу Мирошниченко ставят на внутриведомственный контроль — должность, которая как бы функционально не за что не отвечает, но везде влезает. И Миша сидит все время в кабинете у Павловского, подписывает и говорит ему, что делать”, — описывает сложившуюся обстановку Атаманюк.

Самым ярким из списка стало назначение на Одесскую таможню бывшего чиновника времен Януковича Дениса Пудрика, который подпадал под условия люстрации. Саакашвили по поводу этого кадрового решения не стеснялся в выражениях: назначение Пудрика он назвал “типичным старым феодальным институтом кормушек, который не имеет ничего общего с государственными интересами”. Через некоторое время Марченко в ответ на все претензии “съехал” с темы: мол, профессиональных претензий к Пудрику нет, а проверять его состояние — не дело Минфина.

Другое же назначение, когда начальник Киевского городского таможни ДФС Сергей Сличко назначил подозреваемого в причастности к злоупотреблениям на таможне Сергея Осипова на должность заместителя председателя одного из отделений — министр попросту проигнорировал.

Осенью 2020 года из-за сомнительных кадровых решений в парламенте начали говорить об отставке Марченко. Ему вменяли, что он вовремя не запустил реформы таможни и налоговой службы, многомиллиардные скрутки НДС, контрабанда и дыры на таможне остались. Сам министр даже не пытался это отрицать. Данил Гетманцев через Telegram-канал вызывал министра “на чай” и просил быть готовым ответить “по занижению индикативных показателей по доходам в госбюджете-2020, отсутствию результатов реформы таможни, состоянию переговоров с МВФ, кадровым решениям в Госналоговой и Гостаможне, задолженности по оплате труда медикам, а также на ряд других вопросов”. Однако серьезного разговора так и не состоялось.

“Если бы на это была воля только профильного комитета, то его бы уже уволили. Не только за таможню, но и из-за провала переговоров с МВФ. Думаю, этот вопрос возникнет после презентации изменений в бюджет”, — писали СМИ осенью.

К началу 2021 года Марченко снова укрепил свои позиции. Среди прочего он уже смело выступал против “программного” для получения денег МВФ и определенного в качестве приоритетного президентом законопроекта о создании Бюро экономических расследований. Марченко не скрывает, что ему намного “удобнее” было бы иметь зависимый департамент расследований в структуре Минфина, а не независимый орган, который будет заниматься экономическими преступлениями.

Однако последние выпады Саакашвили свидетельствуют, что вопрос об отставке министра снова актуален. Санкции СНБО за контрабанду, отстранение более сотни таможенников, а также готовящееся заседание совета на тему конвертационных центров в ближайшее время точно укажут вектор ключевого внимания для правоохранительных органов и политической ответственности министра. Ведь если не Марченко — то кто тогда должен отвечать за многомиллиардные потоки, которые ежемесячно теряет украинский бюджет в условиях пандемии и горячей фазы войны с Россией?