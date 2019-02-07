За год в украинских тюрьмах от СПИДа умерли 84 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В учреждениях отбывания наказаний ВИЧ/СПИДом болеют 3860 человек, при этом в 2018 году от СПИДа умерли 84 человека. Об этом сообщили в ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в ответ на запрос журналиста УНН.
Так, в учреждениях отбывания наказаний 3860 лиц, отбывающих наказание, больные ВИЧ-инфекцией/СПИДом, 1057 - туберкулезом, 368 - ОРВИ, 9 - корью.
В то же время, нет больных дифтерией, гепатитом А и острым гепатитом В.
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При этом, в 2018 году от ВИЧ/СПИД умерли 84 человека, а от туберкулеза - 30 человек.
Напомним, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 240 000 человек, и только каждый второй из них знает о своем диагнозе.