За год в украинских тюрьмах от СПИДа умерли 84 человека

Так, в учреждениях отбывания наказаний 3860 лиц, отбывающих наказание, больные ВИЧ-инфекцией/СПИДом, 1057 - туберкулезом, 368 - ОРВИ, 9 - корью.

В то же время, нет больных дифтерией, гепатитом А и острым гепатитом В.



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При этом, в 2018 году от ВИЧ/СПИД умерли 84 человека, а от туберкулеза - 30 человек.

Напомним, в Украине с ВИЧ-инфекцией живет до 240 000 человек, и только каждый второй из них знает о своем диагнозе.