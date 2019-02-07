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За рік в українських тюрмах від СНІДу померли 84 людини

За рік в українських тюрмах від СНІДу померли 84 людини

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. В установах відбування покарань на ВІЛ/СНІД хворіють 3860 осіб, при цьому у 2018 році від СНІДу померли 84 особи. Про це повідомили в ДУ "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" у відповідь на запит журналіста УНН.

Так, в установах відбування покарань 3860 осіб, які відбувають покарання, хворі на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 1057 – на туберкульоз, 368 – на ГРВІ, 9 - на кір.

Водночас, немає хворих на дифтерію, гепатит А і гострий гепатит В.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого місяця в Україні зареєстровано понад 1,5 тисячі ВІЛ-інфікованих

При цьому, у 2018 році від ВІЛ/СНІД померли 84 особи, а від туберкульозу - 30 осіб.

Нагадаємо, в Україні з ВІЛ-інфекцією живе до 240 тисяч осіб, і тільки кожен другий з них знає про свій діагноз.

Українські Національні Новини

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