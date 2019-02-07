За рік в українських тюрмах від СНІДу померли 84 людини

КИЇВ. 7 лютого. УНН. В установах відбування покарань на ВІЛ/СНІД хворіють 3860 осіб, при цьому у 2018 році від СНІДу померли 84 особи. Про це повідомили в ДУ "Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України" у відповідь на запит журналіста УНН.