За год полиция получила более 11,3 тыс. сообщений о пропавших детях

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 90057 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104620 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139835 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137384 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132768 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126634 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165200 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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За год полиция получила более 11,3 тыс. сообщений о пропавших детях

За год полиция получила более 11,3 тыс. сообщений о пропавших детях

Киев  •  УНН

 • 9200 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В 2018 году в Украине было зарегистрировано 11,3 тысячи сообщений об исчезновении детей. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич во время расширенного совещания по итогам работы полиции превенции за 2018 год, передает УНН.

По словам Фацевича, в 2018 году было зарегистрировано 11,3 тыс. сообщений о пропаже детей. 10 тыс. несовершеннолетних полицейские нашли и вернули родителям в течение первых же суток после исчезновения. Всего в стране в розыске с учетом прошлых лет остается 46 детей.

Кроме того, участники совещания подвели итоги профилактической работы в сфере обеспечения прав детей.

Так, в течение года ювенальные полицейские составили 70,6 тыс. административных протоколов. Среди них 41,3 тысячи - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщал УНН, работниками Национальной полиции Украины за прошедшие сутки домой было возвращено 29 детей.

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