За год полиция получила более 11,3 тыс. сообщений о пропавших детях
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В 2018 году в Украине было зарегистрировано 11,3 тысячи сообщений об исчезновении детей. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич во время расширенного совещания по итогам работы полиции превенции за 2018 год, передает УНН.
По словам Фацевича, в 2018 году было зарегистрировано 11,3 тыс. сообщений о пропаже детей. 10 тыс. несовершеннолетних полицейские нашли и вернули родителям в течение первых же суток после исчезновения. Всего в стране в розыске с учетом прошлых лет остается 46 детей.
Кроме того, участники совещания подвели итоги профилактической работы в сфере обеспечения прав детей.
Так, в течение года ювенальные полицейские составили 70,6 тыс. административных протоколов. Среди них 41,3 тысячи - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Как сообщал УНН, работниками Национальной полиции Украины за прошедшие сутки домой было возвращено 29 детей.