За рік поліція отримала понад 11,3 тисяч повідомлень про зниклих дітей

КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2018 році в Україні було зареєстровано 11,3 тисячі повідомлень про зникнення дітей. Про це повідомив заступник голови Національної поліції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич під час розширеної наради за підсумками роботи поліції превенції за 2018 рік, передає УНН.