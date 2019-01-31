За рік поліція отримала понад 11,3 тисяч повідомлень про зниклих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2018 році в Україні було зареєстровано 11,3 тисячі повідомлень про зникнення дітей. Про це повідомив заступник голови Національної поліції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич під час розширеної наради за підсумками роботи поліції превенції за 2018 рік, передає УНН.
За словами Фацевича, у 2018 році було зареєстровано 11,3 тис. повідомлень про зникнення дітей. 10 тисяч неповнолітніх поліцейські знайшли і повернули батькам упродовж першої ж доби після зникнення. Всього в країні у розшуку з урахуванням минулих років залишається 46 дітей.
Крім того, учасники наради підбили підсумки профілактичної роботи у сфері забезпечення прав дітей.
Так, упродовж року ювенальні поліцейські склали 70,6 тисяч адміністративних протоколів. Серед них 41,3 тисячі – за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
Як повідомляв УНН, працівниками Національної поліції України протягом минулої доби додому було повернуто 29 дітей.