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За рік поліція отримала понад 11,3 тисяч повідомлень про зниклих дітей

За рік поліція отримала понад 11,3 тисяч повідомлень про зниклих дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У 2018 році в Україні було зареєстровано 11,3 тисячі повідомлень про зникнення дітей. Про це повідомив заступник голови Національної поліції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич під час розширеної наради за підсумками роботи поліції превенції за 2018 рік, передає УНН.

За словами Фацевича, у 2018 році було зареєстровано 11,3 тис. повідомлень про зникнення дітей. 10 тисяч неповнолітніх поліцейські знайшли і повернули батькам упродовж першої ж доби після зникнення. Всього в країні у розшуку з урахуванням минулих років залишається 46 дітей.

Крім того, учасники наради підбили підсумки профілактичної роботи у сфері забезпечення прав дітей.

Так, упродовж року ювенальні поліцейські склали 70,6 тисяч адміністративних протоколів. Серед них 41,3 тисячі – за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Як повідомляв УНН, працівниками Національної поліції України протягом минулої доби додому було повернуто 29 дітей.

Українські Національні Новини

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