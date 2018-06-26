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За год инвесторы построили в Украине более 100 заводов - Президент

Киев  •  УНН

 • 14740 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Товарооборот Украины с Европейским Союзом растет на 30% в год. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время участия в торжествах по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, передает корреспондент УНН.

"За последние четыре года уже никто не спутает, где это Украина. И роль и заслуга дипломатов здесь чрезвычайно велика. Пять лет назад мог кто-то мечтать о таких смелых и амбициозных проектах, как безвизовый режим, как ратифицированное Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, комплекс реформ, который был проведен", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что украинцы за последние четыре года получили право свободно путешествовать всем миром - не только в 28 стран Шенгенской зоны, но и почти в 130 стран без виз, или получая визы на границе.

Президент подчеркнул, что Соглашение об ассоциации и зона свободной торговли с ЕС работают успешно и эффективно.

"30% в год растет наш товарооборот с Европейским Союзом. Растут инвестиции ЕС в Украину. Только за последний год более 100 заводов было построено нашими партнерами-инвесторами, созданы десятки тысяч рабочих мест, резко выросли платежи в государственный и местные бюджеты", - сказал Петр Порошенко.

Украинские Национальные Новости

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