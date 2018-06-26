За рік інвестори збудували в Україні понад 100 заводів - Президент

"За останні чотири роки вже ніхто не сплутає, де це є Україна. І роль і заслуга дипломатів тут надзвичайно велика. П’ять років тому чи міг хтось мріяти про такі сміливі та амбітні проекти, як безвізовий режим, як ратифікована Угода про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, комплекс реформ, який був проведений" - сказав Президент.



Глава держави підкреслив, що українці за останні чотири роки отримали право вільно подорожувати всім світом - не лише до 28 країн Шенгенської зони, а й майже до 130 країн без віз, або отримуючи візи на кордоні.



Президент наголосив, що Угода про асоціацію та зона вільної торгівлі з ЄС працюють успішно та ефективно.



"30% на рік зростає наш товарообіг з Європейським Союзом. Зростають інвестиції ЄС в Україну. Лише за останній рік понад 100 заводів було побудовано нашими партнерами-інвесторами, створено десятки тисяч робочих місць, різко зросли платежі до державного і місцевих бюджетів", - сказав Петро Порошенко.