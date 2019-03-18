За год АМКУ наложил штрафов почти на 300 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Антимонопольный комитет в 2018 году наложил штрафов на 277 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет, опубликаваний на сайте АМКУ.
Как сообщили в комитете, за год работы в фокусе АМКУ оставались наиболее значимые для экономической жизни и благосостояния украинских потребителей рынки: энергетика, топливо, сжиженный газ, лекарственные средства, телекоммуникации, транспорт и инфраструктура.
Сообщается, что размер экономического эффекта в результате работы АМКУ составил 4 млрд. грн - на 56% больше, чем в 2017 году.
Размер наложенных штрафов составил 277 млн грн, в то же время непосредственно в государственный бюджет поступило 182,8 млн грн.
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Было прекращено 168 нарушений, связанных с проявлениями недобросовестной конкуренции.
В АМКУ добавили, что обработали более 500 заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию. Также было получено 916 сообщений о государственной помощи, утверждено 5 отраслевых критериев, принято 264 решения.
Что касается сферы обжалования публичных закупок, то количество жалоб продолжило расти: в 2018 году в АМКУ поступило 7786 заявлений, что на 37% больше за предыдущий период.
Как отмечается, было прекращено 250 нарушений в виде искажения результатов торгов.
Напомним, АМКУ проверяет подорожание проезда в харьковском метро.