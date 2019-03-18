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За год АМКУ наложил штрафов почти на 300 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Антимонопольный комитет в 2018 году наложил штрафов на 277 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет, опубликаваний на сайте АМКУ.

За год АМКУ наложил штрафов почти на 300 млн грн

Как сообщили в комитете, за год работы в фокусе АМКУ оставались наиболее значимые для экономической жизни и благосостояния украинских потребителей рынки: энергетика, топливо, сжиженный газ, лекарственные средства, телекоммуникации, транспорт и инфраструктура.

Сообщается, что размер экономического эффекта в результате работы АМКУ составил 4 млрд. грн - на 56% больше, чем в 2017 году.

Размер наложенных штрафов составил 277 млн грн, в то же время непосредственно в государственный бюджет поступило 182,8 млн грн.

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Было прекращено 168 нарушений, связанных с проявлениями недобросовестной конкуренции.

В АМКУ добавили, что обработали более 500 заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию. Также было получено 916 сообщений о государственной помощи, утверждено 5 отраслевых критериев, принято 264 решения.

Что касается сферы обжалования публичных закупок, то количество жалоб продолжило расти: в 2018 году в АМКУ поступило 7786 заявлений, что на 37% больше за предыдущий период.

Как отмечается, было прекращено 250 нарушений в виде искажения результатов торгов.

Напомним, АМКУ проверяет подорожание проезда в харьковском метро.

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