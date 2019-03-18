За рік АМКУ наклав штрафів на майже 300 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Антимонопольний комітет у 2018 році наклав штрафів на 277 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт, опублікаваний на сайті АМКУ.
Як повідомили у комітеті, за рік роботи у фокусі АМКУ залишались найбільш значущі для економічного життя та добробуту українських споживачів ринки: енергетика, паливо, скраплений газ, лікарські засоби, телекомунікації, транспорт та інфраструктура.
Повідомляється, що розмір економічного ефекту внаслідок роботи АМКУ склав 4 млрд. грн - на 56% більше, ніж у 2017 році.
Розмір накладених штрафів склав 277 млн грн, в той же час безпосередньо до державного бюджету надійшло 182,8 млн грн.
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Було припинено 168 порушень, пов’язаних із проявами недобросовісної конкуренції.
У АМКУ додали, що опрацювали понад 500 заяв про надання дозволів на концентрацію. Також було отримано 916 повідомлень щодо державної допомоги, затверджено 5 галузевих критеріїв, прийнято 264 рішення.
Щодо сфери оскарження публічних закупівель, то кількість скарг продовжила зростати: у 2018 році до АМКУ надійшло 7 786 заяв, що на 37% більше за попередній період.
Як зазначається, було припинено 250 порушень у вигляді спотворення результатів торгів.
Нагадаємо, АМКУ перевіряє подорожчання проїзду у харківському метро.