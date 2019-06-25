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За пять месяцев объемы строительных работ выросли на 26%

Киев • УНН

 • 10652 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. За 5 месяцев предприятия Украины уже выполнили работы почти 52 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу заместителя министра.

За пять месяцев объемы строительных работ выросли на 26%

"В этом году строительная отрасль продолжает демонстрировать стабильный рост. За 5 месяцев предприятия Украины уже выполнили работы почти 52 млрд грн. Это на 26,3% больше, чем за этот же период в прошлом году. Лидеры среди областей – Днепропетровская, Харьковская, Одесская и город Киев", - сказал Парцхаладзе.

Следовательно, по данным Госстата, по итогам января-мая 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс строительной продукции составил 126,3%. Индекс строительства инженерных сооружений составил 140,6%, жилых зданий - 97,3%, нежилых - 136,2%. При этом, новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 78,8% от общего объема выполненных работ. Капитальный и текущий ремонты - 12,8% и 8,4% соответственно.

Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.

Общий строительный задел компании составляет 70 проектов – 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил председатель правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовий-2".

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