За пять месяцев объемы строительных работ выросли на 26%
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. За 5 месяцев предприятия Украины уже выполнили работы почти 52 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу заместителя министра.
"В этом году строительная отрасль продолжает демонстрировать стабильный рост. За 5 месяцев предприятия Украины уже выполнили работы почти 52 млрд грн. Это на 26,3% больше, чем за этот же период в прошлом году. Лидеры среди областей – Днепропетровская, Харьковская, Одесская и город Киев", - сказал Парцхаладзе.
Следовательно, по данным Госстата, по итогам января-мая 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс строительной продукции составил 126,3%. Индекс строительства инженерных сооружений составил 140,6%, жилых зданий - 97,3%, нежилых - 136,2%. При этом, новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 78,8% от общего объема выполненных работ. Капитальный и текущий ремонты - 12,8% и 8,4% соответственно.
Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тысяч квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.
"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.
Общий строительный задел компании составляет 70 проектов – 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил председатель правления - президент Игорь Кушнир.
Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовий-2".