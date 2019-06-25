За п'ять місяців обсяги будівельних робіт зросли на 26%

"У цьому році будівельна галузь продовжує демонструвати стабільне зростання. За 5 місяців підприємства України вже виконали роботи на майже 52 млрд грн. Це на 26,3% більше, ніж за цей же період у минулому році. Лідери серед областей – Дніпропетровська, Харківська, Одеська та місто Київ", - сказав Парцхаладзе.

Відтак, за даними Держстату, за підсумками січня-травня 2019 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року індекс будівельної продукції склав 126,3%. Індекс будівництва інженерних споруд становив 140,6%, житлових будівель - 97,3%, нежитлових - 136,2%. При цьому, нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 78,8% від загального обсягу виконаних робіт. Капітальний та поточний ремонти – 12,8% та 8,4% відповідно.

Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що на даний час на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.

"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень.

Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.

Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".