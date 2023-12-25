За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений: ситуация на фронте

За прошедшие сутки суток произошло 66 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 61 авиационный удары, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 29 ударных БПЛА уничтожено.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 21 атаку врага возле Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении направлении наши воины отбили 5 атак противника вблизи населенных пунктов Богдановка, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отбили 14 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено 5 атак.

На Шахтерском направлении направлении украинские защитники отбили атаку врага юго-западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника возле Роботино и южнее Гуляйполя Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. За прошедшие сутки противник совершил 23 безуспешные штурмовые действия, получил достойный отпор и отступил.

За прошедшие сутки суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и Су-30.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника.