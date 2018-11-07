За прилавками сетевых аптек часто стоят люди без фармобразования - Климов

По словам эксперта, в сетевых аптеках за прилавками часто стоят люди, которые к здравоохранению не имеют никакого отношения.

"Согласно статистике ВОЗ, около 70% смертей в мире - из-за неправильного применения лекарств. Украина же является лидером самолечения в мире.

На сегодняшний день в аптеках наблюдается большая проблема, которая связана с двумя носителями профессий - врач и фармацевт. Врач сегодня практически не выписывает эффективное лекарственное средство, а выписывает те лекарства, которые ему промотировал представитель той или иной фармкомпании.

Второе - фармацевт. Если мы посмотрим, кто стоит за прилавками аптеки, то сегодня с тех 21 тыс. 100 аптек, зарегистрированных в Украине, физически украинская школа не подготовила такое ​​необходимое количество людей с высшим фармобразованием и средним.

Мы наблюдаем, что во многих аптечных сетях, потому что это они в основном данными вопросами спекулируют, находятся люди в белых халатах, которые никакого отношения к охране здоровья не имеют. У них нет ни медицинского, ни фармацевтического образования", - рассказал Климов.

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Он также отметил, что во всем мире существует практика ответственности врача и фармацевта за назначение лекарственных средств.

Кроме того, Климов пояснил, что среди полномочий фармацевта предложить пациенту препарат на замену того, что выписал врач. Для этого, собственно, и нужна качественное профильное образование провизоров.

"Во многих странах мира, в том числе и в нашей стране, есть профессия, которая называется клинический провизор. В мире она называется клинический фармацевт. Это лицо, которое рядом с врачом вместе принимают решение о том, какой препарат является наиболее эффективным... А фармацевт, который находится в аптеке, он имеет право сделать замену лекарственного средства, выписанному по международным непатентованныму названию, то есть - без четкого определения торгового бренда. Потому что у нас с более 11 тыс. препаратов, зарегистрированных в Украине и разрешенных к медицинскому применению - больше половины, которые себя дублируют", - пояснил эксперт.

Напомним, в ВРУ зарегистрирован законопроект №8591, среди новаций которого - обязательное высшее фармацевтическое образование для всех владельцев аптечных учреждений. Против такой инициативы законодателей резко выступили сами аптекари, а точнее, бизнесмены, которые ими управляют.

Однако, по данным профильного издания "Аптека", требование к лицензиатам относительно профессионального образования по сути соответствует европейской практике и широко применяется, в том числе, и в Украине.