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За прилавками мережевих аптек часто стоять люди без фармосвіти - Клімов

За прилавками мережевих аптек часто стоять люди без фармосвіти - Клімов

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Україна є лідером самолікування у світі. Корінь цієї проблеми лежить у неконтрольованій рекламі лікарських засобів, а також у тому, що ліки продають люди без фармацевтичної освіти. Про це під час прес-конференції сьогодні заявив голова правління ГО "Всеукраїнска фармацевтична палата" Олег Клімов, передає УНН.

За словами експерта, у мережевих аптеках за прилавками часто стоять люди, які до охорони здоров'я не мають жодного стосунку.

"Згідно зі статистикою ВООЗ, близько 70% смертей у світі - через неправильне застосування ліків. Україна ж є лідером самолікування у світі.

На сьогодні в аптеках спостерігається велика проблема, яка пов'язана з двома носіями професій - лікар і фармацевт. Лікар на сьогодні практично не виписує ефективний лікарський засіб, а виписує ті ліки, які йому промотував представник тієї чи іншої фармкомпанії.

Друге - фармацевт. Якщо ми подивимось, хто стоїть за прилавками аптеки, то на сьогодні із тих 21 тис. 100 аптек, які зареєстровані в Україні, фізично українська школа не підготувала таку необхідну кількість людей з вищою фармосвітою і середньою.

Ми спостерігаємо, що у багатьох аптечних мережах, бо це вони в основному даними питаннями спекулюють, знаходяться люди у білих халатах, які ніякого відношення до охорони здоров'я не мають. У них немає ані медичної, ані фармацевтичної освіти", - розповів Клімов.

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Він також зауважив, що у всьому світі існує практика відповідальності лікаря і фармацевта за призначення лікарських засобів.

Крім того, Клімов пояснив, що серед повноважень фармацевта запропонувати пацієнту препарат на заміну того, що виписав лікар. Для цього, власне, і потрібна якісна профільна освіта провізорів.

"У багатьох країнах світу, у тому числі і у нашій країні, є професія, яка називається клінічний провізор. У світі вона називається клінічний фармацевт. Це та особа, яка поруч із лікарем разом приймають рішення про те, який препарат є найбільш ефективним... А фармацевт, який знаходиться в аптеці, він має право зробити заміну лікарського засобу, який виписаний за міжнародною непатентованою назвою, тобто - без чіткого визначення торгового бренду. Бо у нас із більше як 11 тис. препаратів, які зареєстровані в Україні і дозволені до медичного застосування - більше половини тих, які себе дублюють", - пояснив експерт.

Нагадаємо, у ВРУ зареєстрували законопроект №8591, серед новацій якого – обов’язкова вища фармацевтична освіта для усіх власників аптечних установ. Проти такої ініціативи законодавців різко виступили самі аптекарі, а точніше, бізнесмени, які ними керують

Натомість, за даними профільного видання "Аптека", вимога до ліцензіатів стосовно професійної освіти по суті відповідає європейській практиці й широко застосовується, у тому числі, і в Україні.

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