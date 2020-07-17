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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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4 марта, 15:53 • 115066 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 119528 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102908 просмотра

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За полторы недели в Киеве составили более полутысячи протоколов за нарушение карантина

За полторы недели в Киеве составили более полутысячи протоколов за нарушение карантина

Киев  •  УНН

 • 17036 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Киеве за полторы недели составили 566 протоколов за нарушения карантина общественными учреждениями столицы и закрыли 7 развлекательных заведений. Об этом во время брифинга в пятницу заявил городской глава  Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Отмечу, что в Киеве продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. За полторы недели представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили более полутора тысяч ресторанов и кафе, магазинов и рынков столицы. Составили 566 протоколов о нарушениях. Также в столице закрыли среднем 7 развлекательных заведений", - проинформировал Кличко.

Напомним, на днях Кабинет министров Украины поддержал меры по усилению ответственности за нарушение правил карантина.

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