За півтора тижня у Києві склали понад півтисячі протоколів за порушення карантину

"Зазначу, що в Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За півтора тижня представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили більше як півтори тисячі ресторанів і кафе, магазинів та ринків столиці. Склали 566 протоколи про порушення. Також у столиці закрили загалом 7 розважальних закладів", - проінформував Кличко.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів України підтримав заходи із посилення відповідальності за порушення правил карантину.