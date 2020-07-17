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За півтора тижня у Києві склали понад півтисячі протоколів за порушення карантину

Київ • УНН

 • 17042 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Києві за півтора тижня склали 566 протоколів через порушення карантину громадськими закладами столиці та закрили 7 розважальних закладів. Про це під час брифінгу у п'ятницю заявив міський голова Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

"Зазначу, що в Києві продовжують працювати групи контролю за дотриманням закладами міста регламентів роботи. За півтора тижня представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили більше як півтори тисячі ресторанів і кафе, магазинів та ринків столиці. Склали 566 протоколи про порушення. Також у столиці закрили загалом 7 розважальних закладів", - проінформував Кличко.

Нагадаємо, днями Кабінет міністрів України підтримав заходи із посилення відповідальності за порушення правил карантину.

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