За полгода на блокпостах Донецкой области задержали 152 человека, которые находились в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. За 6 месяцев 2020 года на блокпостах Донецкой области прекратили около 1500 правонарушений. В частности, задержали 152 человека, которые находились в розыске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП области.
"С начала года благодаря работе блокпостов в Донецкой области приостановлено почти 1500 правонарушений. За 6 месяцев в пунктах контроля задокументировано 177 фактов незаконной перевозки наркотических веществ, обнаружено 123 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов, задержано 152 человека, которые находились в розыске", - говорится в сообщении.
Так, в первом полугодии правоохранители задокументировали 177 фактов незаконной перевозки наркотических веществ. Кроме того, было обнаружено 123 факта незаконного оборота оружия и боеприпасов и 92 мобильных терминала, которые находились в розыске.
"Благодаря системе безопасности задержали 152 человека, которые, находясь в розыске, под видом мирных граждан пытались пересечь пункт контроля. Кроме того, установлено 203 человека, которые, согласно базам данных ГУНП в области, возможно причастны к незаконным вооруженным формированиям, и 10 без вести пропавших лиц", - отметили в полиции.
Сообщается, что за первое полугодие 2020 года через блокпосты области прошло более 35 тыс. единиц грузового транспорта, более 1,2 миллиона легкового транспорта и более 2,1 миллиона физических лиц.
Напомним, во Львовской области 17-летний парень сбежал из дома, чтобы воевать в зоне ООС.