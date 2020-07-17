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За півроку на блокпостах Донеччини затримали 152 особи, які перебували в розшуку

За півроку на блокпостах Донеччини затримали 152 особи, які перебували в розшуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. За 6 місяців 2020 року на блокпостах Донеччини припинили близько 1500 правопорушень. Зокрема, затримали 152 особи, які перебували в розшуку. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

“З початку року завдяки роботі блокпостів на Донеччині припинено майже 1500 правопорушень. За 6 місяців на пунктах контролю задокументовано 177 фактів незаконного перевезення наркотичних речовин, виявлено 123 факти незаконного обігу зброї та боєприпасів, затримано 152 особи, які перебували в розшуку”, - йдеться у повідомленні.

Так, у першому півріччі правоохоронці задокументували 177 фактів незаконного перевезення наркотичних речовин. Крім того було виявлено 123 факти незаконного обігу зброї і боєприпасів та 92 мобільних термінали, що перебували в розшуку.

“Завдяки системі безпеки було затримано 152 особи, які, перебуваючи в розшуку, під виглядом мирних громадян намагалися перетнути пункт контролю. Крім того, встановлено 203 особи, які, згідно з базами даних ГУНП в області, можливо причетні до незаконних збройних формувань, та 10 безвісти зниклих осіб”, - зазначили в поліції.

Повідомляється, що за перше півріччя 2020 року через блокпости області пройшло понад 35 тис. одиниць вантажного транспорту, понад 1,2 мільйона легкового транспорту та понад 2,1 мільйона фізичних осіб.

Нагадаємо, на Львівщині 17-річний хлопець втік з дому, щоб воювати у зоні ООС.

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