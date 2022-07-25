При поддержке МХП в Прикарпатье обновили стадион

Детали

Обновительные работы состоялись в рамках Меморандума о сотрудничестве и партнерстве между Городенковским городским советом, МХП и «МХП-Громаді» с целью объединить силы местной власти и бизнеса для популяризации спорта и здорового образа жизни среди населения громады.

После подписания документа филиал "Перспектив" ЧАО "Зернопродукт МХП" своей техникой провел работы по рекультивации газона, помог с перевозкой 1 тыс. тонн песка, выделил минеральные удобрения и гербициды, передал с баланса водяную цистерну вместимостью 73 тыс. В общей сложности приобщились на общую сумму 300 тыс. грн. Городенковский городской совет обустроил автоматическую систему полива газона и приобрел речной песок для смешивания с землей. За средства Фонда закупили 370 кг семян газонной травы и оплатили услуги ее посева на общую сумму 117 тыс. грн. Также за средства громады отремонтировали здание спортивного комплекса.

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“Сегодня стадион «Колос»в Городенке на Ивано-Франковщине стоит убранный как на праздник. Ему заменили травяной газон, обустроили автоматическую систему полива футбольного покрытия и отремонтировали здание спортивного комплекса. На его территории сегодня организуют активный досуг для молодежи, любители движения приходят на пробежки и спортивную ходьбу. Осталось дождаться первых соревнований, зажигательных фанатов, чтобы ощутить непревзойденную атмосферу победы. Победы над соперником и, самое главное, победы над врагом”, – говорится в сообщении.

Напомним

Ранее, благотворительный фонд "МХП-Громаді" направил 154 тыс. грн на ремонт водопроводной системы в селе Яблонов Черкасской области.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.