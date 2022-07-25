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За підтримки МХП на Прикарпатті оновили стадіон

За підтримки МХП на Прикарпатті оновили стадіон

Київ • УНН

 • 184935 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. У Городенці, що на Прикарпатті, оновили стадіон “Колос”. Роботи проводилися за підтримки агрохолдингу МХП та благодійного фонду “МХП-Громаді”. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.

Деталі

Оновлювальні роботи відбулися в рамках Меморандуму про співпрацю та партнерство між Городенківською міською радою, МХП та «МХП-Громаді» з метою об’єднати сили місцевої влади та бізнесу для популяризації спорту та здорового способу життя серед населення громади.

Після підписання документа філія "Перспектив" ПрАТ "Зернопродукт МХП" своєю технікою здійснила роботи з рекультивації газону, допомогла з перевезенням 1 тис. тонн піску, виділила мінеральні добрива та гербіциди, передала з балансу водяну цистерну місткістю 73 тис. л. Загалом долучилися на загальну суму 300 тис. грн. Городенківська міська рада облаштувала автоматичну систему поливу газону та придбала річковий пісок для змішування із землею. За кошти Фонду закупили 370 кг насіння газонної трави та оплатили послуги з її посіву на загальну суму 117 тис. грн. Також за кошти громади відремонтували будівлю спортивного комплексу.

Цитата

“Сьогодні стадіон «Колос» в Городенці на Івано-Франківщині стоїть прибраний як на свято. Йому замінили трав’яний газон, облаштували автоматичну систему поливу футбольного покриття та відремонтували будівлю спортивного комплексу. На його території сьогодні організовують активне дозвілля для молоді, любителі руху приходять на пробіжки та спортивну ходьбу. Залишилося дочекатися перших змагань, запальних фанатів, щоб відчути неперевершену атмосферу перемоги. Перемоги над суперником і, найголовніше, перемоги над ворогом”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше, благодійний фонд "МХП-Громаді" спрямував 154 тис. грн на ремонт водогінної системи у селі Яблунів, що на Черкащині.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

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