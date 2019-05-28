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За первый квартал план госзаимствований вырос на 40 млрд грн

За первый квартал план госзаимствований вырос на 40 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 6958 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В первом квартале 2019 увеличен годовой план как государственных заимствований, так и расходов на погашение долга на 40 млрд грн, из них план на первый квартал - на 31,5 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Счетной палаты Украины.

"С января этого года Министерство финансов вносило изменения в утвержденные показатели финансирования госбюджета. Всего в первом квартале увеличен годовой план как государственных заимствований, так и расходов на погашение долга на 40 млрд грн, из них план на первый квартал - на 31,5 млрд гривен", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате прежде всего недопоступлений от государственных внешних заимствований план на январь-март 2019 финансирования государственного бюджета из всех источников не выполнен на 26,5 млрд грн, или 18%.

"В результате недопоступления доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества план поступлений общего фонда государственного бюджета в январе-марте не выполнен на 31,6 млрд грн, или 9,6%. Указанное повлекло недостаточность ресурса общего фонда в первом квартале в сумме 16,7 млрд грн, что сужает возможности для своевременного и полного осуществления расходов в 2019 году", - сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он подчеркнул, что в первом квартале план расходов государственного бюджета не выполнены на 31,4 млрд грн, или 12%.

"В определенные сроки не утверждено 17 из 24-х порядков использования средств по бюджетным программам и две трети паспортов бюджетных программ. В результате нераспределения средств государственного фонда регионального развития регионам не перечислено предусмотренные в помесячной росписи государственного бюджета на январь-март 100 млн гривен", - добавил он.

Валерий Пацкан отметил, что одним из самых больших вызовов остается государственный долг.

"Расходы государственного бюджета на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 1,4 раза и составили 128 млрд грн, или 38,4% совершенных в первом квартале 2019 расходов государственного бюджета", - добавил он.

Комментируя ситуацию с межбюджетными трансфертами и их влиянием на местные бюджеты, глава Счетной палаты отметил, что в результате уменьшения объема предоставляемых из государственного бюджета трансфертов в январе-марте 2019 года, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, уменьшились объемы как доходов, так и расходов местных бюджетов. Как следствие, доля расходов местных бюджетов в расходах сводного бюджета уменьшилась до 41,5%.

"Вместе с тем, при том, что доля трансфертов из государственного бюджета составила 51,7% доходов местных бюджетов, на депозитных счетах в учреждениях государственных банков в январе-марте размещено временно свободные средства местных бюджетов на сумму 8,5 млрд гривен", - резюмировал Валерий Пацкан.

Как сообщал УНН, эксперт объяснил, почему госбюджет недополучает доходы.

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