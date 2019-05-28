За перший квартал план держзапозичень зріс на 40 млрд грн

КИЇВ. 28 травня. УНН. У першому кварталі 2019 року збільшено річний план як державних запозичень, так і витрат на погашення боргу на 40 млрд грн, з них план на перший квартал – на 31,5 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Рахункової палати України.