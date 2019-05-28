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За перший квартал план держзапозичень зріс на 40 млрд грн

За перший квартал план держзапозичень зріс на 40 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. У першому кварталі 2019 року збільшено річний план як державних запозичень, так і витрат на погашення боргу на 40 млрд грн, з них план на перший квартал – на 31,5 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі Рахункової палати України.

"З січня цього року Міністерство фінансів вносило зміни до затверджених показників фінансування держбюджету. Загалом у першому кварталі збільшено річний план як державних запозичень, так і витрат на погашення боргу на 40 млрд грн, з них план на перший квартал – на 31,5 млрд гривень", – повідомили у прес-службі.

Зазначається, що внаслідок насамперед недонадходжень від державних зовнішніх запозичень план на січень–березень 2019 року фінансування державного бюджету з усіх джерел не виконано на 26,5 млрд грн, або 18%.

"У результаті недонадходження доходів, державних запозичень і коштів від приватизації державного майна план надходжень загального фонду державного бюджету у січні–березні не виконано на 31,6 млрд грн, або 9,6%. Зазначене спричинило недостатність ресурсу загального фонду в першому кварталі у сумі 16,7 млрд грн, що звужує можливості для своєчасного і повного здійснення витрат у 2019 році", - повідомив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Він підкреслив, що у першому кварталі план видатків державного бюджету не виконано на 31,4 млрд грн, або 12%.

"У визначені терміни не затверджено 17 із 24-х порядків використання коштів за бюджетними програмами і дві третини паспортів бюджетних програм. Унаслідок нерозподілу коштів державного фонду регіонального розвитку регіонам не перераховано передбачені у помісячному розписі державного бюджету на січень-березень 100 млн гривень", - додав він.

Валерій Пацкан зазначив, що одним із найбільших викликів залишається державний борг.

"Витрати державного бюджету на погашення й обслуговування державного і гарантованого державою боргу збільшилися, порівняно з відповідним періодом попереднього року, в 1,4 раза і становили 128 млрд грн, або 38,4% здійснених у першому кварталі 2019 року витрат державного бюджету", – додав він.

Коментуючи ситуацію з міжбюджетними трансфертами і їх впливом на місцеві бюджети, Голова Рахункової палати зауважив, що в результаті зменшення обсягу наданих із державного бюджету трансфертів у січні-березні 2019 року, порівняно із відповідним періодом попереднього року, зменшилися обсяги як доходів, так і видатків місцевих бюджетів. Як наслідок, частка видатків місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету зменшилася до 41,5%.

"Водночас, при тому, що частка трансфертів з державного бюджету становила 51,7% доходів місцевих бюджетів, на депозитних рахунках в установах державних банків у січні–березні розміщено тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на суму 8,5 млрд гривень", – резюмував Валерій Пацкан.

Як повідомляв УНН, експерт пояснив, чому держбюджет недоотримує доходи.

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