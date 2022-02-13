За пассажирами самолета, севшего в Кишиневе вместо Киева, прибыли автобусы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Пассажиров рейса, следовавшего с португальской Мадейры в Киев, и совершившего посадку в Молдове из-за запрета владельца борта на полеты в Украину, в ближайшие часы должны забрать автобусы. О ситуации УНН рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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"Для пассажиров организовано питание. Сейчас готовится доставка украинцев в Киев наземным транспортом. Для этого в Кишенев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся в Украину", - сообщил Николенко.
Спикер МИД заверил, что министерство и посольство Украины в Молдове держат ситуацию на особом контроле, а пассажирам оказывается консульская помощь.
Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.
Как пояснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.
“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпанию о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева”, — сообщил авиаперевозчик.
Авиакомпания SkyUp уверяет, что все 175 пассажиров самолета, которые оказались в аэропорту Кишинев обеспечены питанием и вскоре вернутся в Украину.