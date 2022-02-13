За пасажирами літака, що сів у Кишиневі замість Києва, прибули автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Пасажирів рейсу, що прямував з португальської Мадейри до Києва, та здійснив посадку у Молдові через заборону власника борту на польоти в Україну, в найближчу години мають забрати автобуси. Про ситуацію УНН розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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«Для пасажирів організовано харчування. Зараз готується доправлення українців до Києва наземним транспортом. Для цього до Кишенева вже прибути чотири автобуси. Впродовж години вони вирушать до України», - повідомив Ніколенко.
Речник МЗС запевнив, що міністерство та посольство України в Молдові тримають ситуацію на особливому контролі, а пасажирам надається консульська допомога.
Літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Про це повідомляли пасажири рейса.
Як пояснили в SkyUp, сталося це через вимоги власника літака.
“12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва”, — повідомив авіаперевізник.
Авіакомпанія SkyUp запевняє, що всі 175 пасажирів літака, які опинилися в аеропорту Кишиніва забезпечені харчуванням та незабаром повернуться в Україну.