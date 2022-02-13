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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Авіаперевізник пояснив ситуацію з літаком, що не до летів до Києва: власник літака наклав заборону

Авіаперевізник пояснив ситуацію з літаком, що не до летів до Києва: власник літака наклав заборону

Київ • УНН

 • 44930 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Лізенгодавець – власник літака авікомпанії SkyUp, заборонив приземлення рейсу, що прямував за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), в нашій державі. Про це йдеться в офіційному коментарі авіаперевізника, повідомляє УНН

Літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). Про це повідомляли пасажири рейса.

Як пояснили в SkyUp, сталося це через вимоги власника літака.

“12 лютого 2022 року лізингодавець — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону на вліт літака UR-SQO в повітряний простір України. Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва”, — повідомив авіаперевізник.

Авіакомпанія SkyUp запевняє, що всі 175 пасажирів літака, які опинилися в аеропорту Кишиніва забезпечені харчуванням та незабаром повернуться в Україну.

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