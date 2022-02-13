Авиаперевозчик объяснил ситуацию с самолетом, который не до летел в Киев: владелец самолета наложил запрет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Лизенгодатель - владелец самолета авикомпании SkyUp, запретил приземление рейса, следовавшего по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина) в нашем государстве. Об этом говорится в официальном комментарии авиаперевозчика, сообщает УНН.
Самолет авиакомпании SkyUp с бортовым номером UR-SQO, выполнявший рейс PQ0902 по маршруту Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова). Об этом сообщали пассажиры рейса.
Как пояснили в SkyUp, произошло это из-за требований владельца самолета.
“12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпанию о немедленный запрет на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс до Киева”, — сообщил авиаперевозчик.
Авиакомпания SkyUp уверяет, что все 175 пассажиров самолета, которые оказались в аэропорту Кишинева обеспечены питанием и вскоре вернутся в Украину.