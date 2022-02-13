Міжнародний рейс української авіакомпанії не долетів до України через ситуацію в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Рейс української авіакомпанія SkyUp, що прямував з португальського острова Мадейра до Києва, здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні. Про це, як пишеУНН, повідомляють пасажири.
Як стало відомо, сідати в Україні заборонив лізингодавець компанії.
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"За дві години до посадки в Києві повідомили, що лізингодавець борту заборонив посадку в Україні і не готовий ризикувати літаком. Тому - технічна посадка в Кишиневі. Звідси автобусами до Києва", - повідомила виконавчий директор Фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, яка була пасажиркою рейсу.
Рейс PQ 902 з Фуншала (Португалія) повинен був сісти в київському аеропорту Бориспіль о 03:50.
У компанії SkyUp поки не прокоментували інформацію. Відомо, що близько 200 пасажирів кілька годин чекали на автобуси, які повинні були доставити їх в Україну, але поки не відомо, як саме вирішилася ситуація.