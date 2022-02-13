Международный рейс украинской авиакомпании не долетел до Украины из-за ситуации в стране
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Рейс украинской авиакомпания SkyUp, летевший с португальского острова Мадейра в Киев, совершил посадку в Кишиневе из-за ситуации в Украине. Об этом, как пишет УНН, сообщают пассажиры.
Как стало известно, приземляться в Украине запретил лизингодатель компании.
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«За два часа до посадки в Киеве сообщили, что лизингодатель борта запретил посадку в Украине и не готов рисковать самолетом. Поэтому – техническая посадка в Кишиневе. Отсюда автобусами в Киев», - сообщила исполнительный директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева, бывшая пассажиркой рейса.
Рейс PQ 902 из Фуншала (Португалия) должен был сесть в киевском аэропорту Борисполь в 03:50.
В компании SkyUp пока не прокомментировали информацию. Известно, что около 200 пассажиров несколько часов ждали автобусов, которые должны были доставить их в Украину, но пока не известно, как именно разрешилась ситуация.