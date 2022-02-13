Международный рейс украинской авиакомпании не долетел до Украины из-за ситуации в стране

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15 марта, 19:03 • 100881 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130317 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116755 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110862 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101120 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98126 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85562 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Рейс украинской авиакомпания SkyUp, летевший с португальского острова Мадейра в Киев, совершил посадку в Кишиневе из-за ситуации в Украине. Об этом, как пишет УНН, сообщают пассажиры.

Как стало известно, приземляться в Украине запретил лизингодатель компании.

Цитата

«За два часа до посадки в Киеве сообщили, что лизингодатель борта запретил посадку в Украине и не готов рисковать самолетом. Поэтому – техническая посадка в Кишиневе. Отсюда автобусами в Киев», - сообщила исполнительный директор Фонда Елены Пинчук Ольга Руднева, бывшая пассажиркой рейса.

Рейс PQ 902 из Фуншала (Португалия) должен был сесть в киевском аэропорту Борисполь в 03:50.

В компании SkyUp пока не прокомментировали информацию. Известно, что около 200 пассажиров несколько часов ждали автобусов, которые должны были доставить их в Украину, но пока не известно, как именно разрешилась ситуация.

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