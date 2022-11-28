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За последнюю неделю в Днепропетровскую область прибыло до 6 тысяч переселенцев - облсовет

За последнюю неделю в Днепропетровскую область прибыло до 6 тысяч переселенцев - облсовет

Киев • УНН

 • 968578 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. По предварительным подсчетам, за последнюю неделю количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в  Днепропетровской области выросло на пять-шесть тысяч. Об этом во время брифинга сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Цитата

"За последнюю неделю в области где-то на пять-шесть тысяч выросло количество людей, приехавших из других регионов: из Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Это те люди, которые стали на учет в социальных службах. Ежедневно громады предоставляют нам информацию о количестве приехавших мужчин, женщин, детей и людей старше 60 лет... Львиная доля из них приехали из Херсонской области", - сказал он.

Детали

Лукашук отметил, что граждане эвакуируются в Днепропетровскую область, в частности в Кривой Рог, поскольку город является мощным экономическим центром и находится ближе к Херсонщине. Также он отметил, что есть часть людей, которые пока не стали на учет.

"Понятно, что есть примерно в два-три раза больше людей, которые выехали и за это время не стали на учет. Поэтому, в среднем, с четверга примерно 15-20 тысяч человек приехали в Криворожский район и Кривой Рог. Это по предварительным подсчетам", - добавил Лукашук.

Напомним

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Херсонской области эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы.

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