За останній тиждень на Дніпропетровщину прибуло до 6 тисяч переселенців - облрада

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"За останній тиждень у області десь на п'ять-шість тисяч зросла кількість людей, які приїхали з інших регіонів: з Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Це ті люди, які стали на облік у соціальних службах. Щодня громади надають нам інформацію про кількість чоловіків, жінок, дітей та людей старше 60 років, які приїхали... Левова частка з них приїхали з Херсонської області", - сказав він.

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Лукашук зазначив, що громадяни евакуюються до Дніпропетровської області, зокрема до Кривого Рогу, оскільки місто є потужним економічним центром та знаходиться ближче до Херсонщини. Також він зауважив, що є частка осіб, які поки не стали на облік.

"Зрозуміло, що є приблизно у два-три рази більше людей, які виїхали і за цей час не стали на облік. Тому, в середньому, з четверга приблизно 15-20 тисяч людей приїхали до Криворізького району та Кривого Рогу. Це за попередніми підрахунками", - додав Лукашук.

Нагадаємо

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів.