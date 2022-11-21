Верещук закликає херсонців евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни

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"Звертаюсь до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", — заявила міністерка.

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Ірина Верещук запевнила, що буде безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

▪️ Записатися особисто в «Пункті незламності», який розташовано на центральній площі Свободи в місті Херсон;

▪️ Зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;

▪️ Повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave;

Також можна звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Або скористатися чат-ботом Міністерства.

Нагадаємо

В Україні розпочалася добровільна евакуація зі звільнених від російських окупантів районів на півдні країни.