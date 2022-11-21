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Верещук закликає херсонців евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни

Верещук закликає херсонців евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни

Київ • УНН

 • 373653 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає жителів Херсонської області евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни, пише УНН.

Цитата

"Звертаюсь до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни. Уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України", — заявила міністерка.

Деталі

Ірина Верещук запевнила, що буде безплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка. Також буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.

Повідомити про бажання евакуюватися можна декількома способами:

▪️ Записатися особисто в «Пункті незламності», який розташовано на центральній площі Свободи в місті Херсон;

▪️ Зателефонувати на гарячу лінію Херсонської ОВА за телефоном: (066) 637-49-85 або ж написати у месенджери Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;

▪️ Повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave;

Також можна звернутися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. Або скористатися чат-ботом Міністерства.

Нагадаємо

В Україні розпочалася добровільна евакуація зі звільнених від російських окупантів районів на півдні країни.

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