У звільнених районах півдня України розпочато добровільну евакуацію - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. В Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених від російських окупантів районів на півдні країни. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає УНН.
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"Йдеться про те, що кожен за бажанням може виїхати в безпечніші регіони, а держава забезпечить їхнє перевезення, проживання, медичне забезпечення тощо", - сказала Верещук.
"Наше завдання – дійти до кожного, запропонувати їм виїхати через Миколаїв чи Кривий Ріг у західні області. У нас на це є кошти, є розуміння і найголовніше – досвід. Тому що ми вже це робили на Харківщині та Донеччині", – зазначила вона.
Доповнення
Як наголошується, у деокупованих населених пунктах області складають списки охочих евакуюватись.
У Миколаєві створено транзитний пункт, де люди можуть перебувати протягом тижня до виїзду. Звідти їх за бажанням відправляють у різні регіони України.