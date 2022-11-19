В освобожденных районах юга Украины начата добровольная эвакуация - Верещук

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"Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное", - сказала Верещук.

"Наша задача – дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас на это есть средства, есть понимание и самое главное – опыт. Потому что мы уже это делали на Харьковщине и Донетчине", – отметила она.

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Как отмечается, в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться.

В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели до выезда. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины.