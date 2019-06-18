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За последний год в Эстонии количество украинцев увеличилось на 1,5%

Киев • УНН

 • 9985 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. За год число проживающих в Эстонии украинцев увеличилось на 1,5% до 23,655 тыс. чел, а вот количество русских - второй по численности национальности в Эстонии – сократилось на 0,2% до 328,299 тыс. чел. Об этом сообщил ERR со ссылкой на Департамент статистики Эстонии, передает УНН.

За последний год в Эстонии количество украинцев увеличилось на 1,5%

Согласно сообщению, число эстонцев выросло за последний год на 0,2% до 907,628 тыс. чел. Несколько больше за год стало армян, азербайджанцев, латышей и литовцев, чуть меньше - евреев и поляков. Однако число белорусов незначительно сократилось.

Как говорится в сообщении, самая высокая доля эстонцев на Хийумаа - 98%. При этом в Ида-Вирумаа больше всего русских - 74,3%.

Напомним, В Эстонии проходили крупнейшие международные учения НАТО с участием Украины.

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