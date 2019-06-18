За последний год в Эстонии количество украинцев увеличилось на 1,5%

Согласно сообщению, число эстонцев выросло за последний год на 0,2% до 907,628 тыс. чел. Несколько больше за год стало армян, азербайджанцев, латышей и литовцев, чуть меньше - евреев и поляков. Однако число белорусов незначительно сократилось.



Как говорится в сообщении, самая высокая доля эстонцев на Хийумаа - 98%. При этом в Ида-Вирумаа больше всего русских - 74,3%.



Напомним, В Эстонии проходили крупнейшие международные учения НАТО с участием Украины.