За останній рік в Естонії кількість українців збільшилася на 1,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За рік кількість проживаючих в Естонії українців збільшилася на 1,5% до 23,655 тис. Чол, а ось кількість росіян - другий за чисельністю національністю в Естонії - скоротилося на 0,2% до 328,299 тис. Чол. Про це повідомив ERR з посиланням на Департамент статистики Естонії, передає УНН.
Згідно з повідомленням, кількість естонців зросла за останній рік на 0,2% до 907,628 тис. Чол. Дещо більше за рік стало вірмен, азербайджанців, латишів і литовців, трохи менше - євреїв і поляків. Однак число білорусів незначно скоротилося.
Як говориться в повідомленні, найвища частка естонців на Хійумаа - 98%. При цьому в Іда-Вірумаа найбільше росіян - 74,3%.
Нагадаємо, У Естонії проходили найбільші міжнародні навчання НАТО за участю України.