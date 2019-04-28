В Естонії починаються найбільші міжнародні навчання НАТО за участю України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У понеділок почнуться найбільші в Естонії військові навчання під егідою НАТО "Весняний шторм", в яких візьмуть участь понад 9000 осіб з 13 країн. Навчання триваютимуть три тижні, передає УНН, посилаючись на повідомлення прес-служби Сил оборони Естонії.
Навчання проводяться з 29 квітня по 17 травня. Основним підрозділом навчань стане 1-а піхотна бригада, найінтенсивніша частина навчань триватиме від 2 до 10 травня.
У навчаннях будуть задіяні сотні підрозділів, в тому числі бронетехніка, піхота і танки.
Так само в навчаннях беруть участь німецькі та британські винищувачі Eurofighter, польські наступальні літаки Су-22, британські та американські вертольоти Wildcat, Apache і Pavehawk, а також літаки і вертольоти ВПС Естонії.
Військово-морський флот буде задіяний 6-9 березня в Талліннському порту, повіті Ляене і в порту Беккер.
Планується, що в цьому році у "Весняному штормі" візьмуть участь представники сил оборони США, Бельгії, Грузії, Канади, Литви, Латвії, Польщі, Франції, Німеччини, Фінляндії, України, Великої Британії та Естонії.
В основному навчання пройдуть на території повітів Ляяне-Вірумаа та Іда-Вірумаа, а також в Харьюмаа и Йигевамаа.
Як повідомляв УНН, 20 квітня п'ять вертольотів AH-64 Apache сухопутних військ Великої Британії прибули на естонську базу Емарі для участі в навчаннях.