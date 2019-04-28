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В Эстонии начинаются крупнейшие международные учения НАТО с участием Украины

В Эстонии начинаются крупнейшие международные учения НАТО с участием Украины

Киев  •  УНН

 • 24392 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В понедельник начнутся крупнейшие в Эстонии военные учения под эгидой НАТО "Весенний шторм", в которых примут участие более 9000 человек из 13 стран. Учения будут длиться три недели, передаёт УНН, ссылаясь на сообщение пресс-службы Сил обороны Эстонии.

Учения проводятся с 29 апреля по 17 мая. Основным обучаемым подразделением станет 1-я пехотная бригада, самая интенсивная часть учений продлится от 2 до 10 мая.

В учениях будут задействованы сотни подразделений, в том числе бронетехника, пехота и танки.

Так же в учениях принимают участие немецкие и британские истребители Eurofighter, польские наступательные самолеты Су-22, британские и американские вертолеты Wildcat, Apache и Pavehawk, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии.

Военно-морской флот будет задействован 6-9 марта в Таллиннском порту, уезде Ляэне и в порту Беккер.

Планируется, что в этом году в "Весеннем шторме" примут участие представители сил обороны США, Бельгии, Грузии, Канады, Литвы, Латвии, Польши, Франции, Германии, Финляндии, Украины, Великобритании и Эстонии.

В основном учения пройдут на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа.

Как сообщал УНН, 20 апреля пять вертолетов AH-64 Apache сухопутных войск Великобритании прибыли на эстонскую базу Эмари для участия в учениях.

Украинские Национальные Новости

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