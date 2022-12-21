За последние месяцы из опасных районов Украины эвакуировано более 87 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Продолжается эвакуация украинцев из опасных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оттуда за последние месяцы уже смогли уехать более 87 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
Детали
За последние месяцы из опасных регионов Запорожской области выехало более 43 тысяч человек. С Херсонской области – около 34 тысяч, из Донецкой и Луганской областей – ориентировочно 5 тысяч, из Харьковской области – более 5 тысяч граждан.
Продолжается эвакуация с освобожденных территорий. В частности, из Херсона эвакуировалось более 12 тысяч человек, из Харьковской области – около 23 тысяч.
Также продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. С ее начала в более безопасные регионы уже переместились более 33 тысяч наших сограждан. Среди них около 5 тысяч детей и около 2 тысяч маломобильных.
Напомним
В Украине на учете внутренне перемещенных лиц состоит почти 4,9 млн. граждан, среди них более 3,5 млн. зарегистрировали после 24 февраля.