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За последние месяцы из опасных районов Украины эвакуировано более 87 тысяч человек

За последние месяцы из опасных районов Украины эвакуировано более 87 тысяч человек

Киев • УНН

 • 292981 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Продолжается эвакуация украинцев из опасных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оттуда за последние месяцы уже смогли уехать более 87 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

За последние месяцы из опасных регионов Запорожской области выехало более 43 тысяч человек. С Херсонской области – около 34 тысяч, из Донецкой и Луганской областей – ориентировочно 5 тысяч, из Харьковской области – более 5 тысяч граждан.

Продолжается эвакуация с освобожденных территорий. В частности, из Херсона эвакуировалось более 12 тысяч человек, из Харьковской области – около 23 тысяч.

Также продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. С ее начала в более безопасные регионы уже переместились более 33 тысяч наших сограждан. Среди них около 5 тысяч детей и около 2 тысяч маломобильных.

Напомним

В Украине на учете внутренне перемещенных лиц состоит почти 4,9 млн. граждан, среди них более 3,5 млн. зарегистрировали после 24 февраля.

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