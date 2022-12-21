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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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За останні місяці з небезпечних районів України евакуйовано більше 87 тисяч людей

За останні місяці з небезпечних районів України евакуйовано більше 87 тисяч людей

Київ • УНН

 • 292982 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Триває евакуація українців із небезпечних районів Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської та Харківської областей. Звідти за останні місяці вже змогли виїхати понад 87 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

Деталі

За останні місяці з небезпечних регіонів Запорізької області виїхало понад 43 тисячі осіб. З Херсонщини – близько 34 тисяч, з Донеччини та Луганщини – орієнтовно 5 тисяч, з Харківщини – понад 5 тисяч громадян.

Триває евакуація зі звільнених територій. Зокрема, з Херсонщини евакуювалося більш як 12 тисяч людей, з Харківщини – близько 23 тисяч.

Також продовжується обов’язкова евакуація з Донеччини. Від її початку в більш безпечні регіони вже перемістилися понад 33 тисячі наших співгромадян. Серед них близько 5 тисяч дітей і майже 2 тисячі маломобільних.

Нагадаємо

В Україні на обліку внутрішньо переміщених осіб перебуває майже 4,9 млн громадян, серед них понад 3,5 млн зареєстрували після 24 лютого.

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