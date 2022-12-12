В Україні зареєстровано майже 4,9 млн внутрішніх переселенців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В Україні на обліку внутрішньо переміщених осіб перебуває майже 4,9 млн громадян, серед них понад 3,5 млн зареєстрували після 24 лютого. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство соціальної політики України.
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"Станом на 8 грудня на обліку ВПО перебувають 4 886 648 громадян. У тому числі 3 539 376 громадян перемістились після 24 лютого 2022 року, з яких 2 856 232 – зареєструвалися вперше з дня повномасштабного вторгнення", – ідеться у повідомленні.
Деталі
За словами заступника міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтина Кошеленка, найбільш затребуваними соціальними послугами цього року стали довідка та отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб.
"Піковим навантаженням на інфраструктуру органів соцзахисту стали березень та квітень, що спричинило незручності як для громадян, так і працівників. Вирішити питання змогли цифровізувавши ці послуги разом із Мінцифрою та ДП “ІОЦ Мінсоцполітики – послуга стала доступною у застосунку Дія", – розповів Кошеленко.
Він додав, що необхідність цифровізації послуг підтвердило отримання довідки ВПО 126 653 українців за один день – 22 квітня 2022 року.
"Це в рази більша кількість отримувачів послуги, ніж ми могли забезпечити офлайн. Тож рухаємось далі, і найближчим часом надамо можливість онлайн – змінити адресу місця проживання або взагалі знятись з реєстраціі внутрішньо переміщеним особам”, – повідомив Кошеленко.
Нагадаємо
7 вересня на Кабмін затвердив порядок надання тимчасового житла внутрішньо переміщеним особам і людям, житло яких було зруйновано внаслідок бойових дій.
У жовтні повідомляли, що через війну в Україні втричі зросла кількість ВПО.