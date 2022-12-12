В Украине зарегистрировано почти 4,9 млн внутренних переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине на учете внутренне перемещенных лиц находится почти 4,9 млн граждан, среди них более 3,5 млн зарегистрировали после 24 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
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"По состоянию на 8 декабря на учете ВПЛ состоит 4 886 648 граждан. В том числе 3 539 376 граждан переместились после 24 февраля 2022 года, из которых 2 856 232 – зарегистрировались впервые со дня полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.
Детали
По словам заместителя министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константина Кошеленко, наиболее востребованными социальными услугами в этом году стали справка и получение помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.
"Пиковой нагрузкой на инфраструктуру органов соцзащиты стали март и апрель, что привело к неудобствам как для граждан, так и работников. Решить вопросы смогли цифровизировав эти услуги вместе с Минцифрой и ГП “ИОЦ Минсоцполитики – услуга стала доступной в приложении "Дия", – рассказал Кошеленко.
Он добавил, что необходимость цифровизации услуг подтвердило получение справки ВПЛ 126 653 украинцев за один день – 22 апреля 2022 года.
"Это в разы большее количество получателей услуги, чем мы могли обеспечить офлайн. Поэтому двигаемся дальше, и в ближайшее время предоставим возможность онлайн – изменить адрес места жительства или вообще сняться с регистрации внутренне перемещенным лицам”, – сообщил Кошеленко.
Напомним
7 сентября Кабмин утвердил порядок предоставления временного жилья внутренне перемещенным лицам и людям, жилье которых было разрушено в результате боевых действий.
В октябре сообщали, что из-за войны в Украине в три раза выросло количество ВПЛ.