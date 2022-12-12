В Украине зарегистрировано почти 4,9 млн внутренних переселенцев

ukru
Эксклюзив
16:00 • 62288 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 123693 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 129427 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 108754 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103130 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 88877 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110818 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136037 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122974 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136712 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

14 марта, 09:16 • 34933 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 129588 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115505 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 72466 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 64647 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227057 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257617 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196030 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201482 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236848 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 72455 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115503 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118625 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126188 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141332 просмотра
Актуальное
В Украине зарегистрировано почти 4,9 млн внутренних переселенцев

В Украине зарегистрировано почти 4,9 млн внутренних переселенцев

Киев • УНН

 • 523556 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Украине на учете внутренне перемещенных лиц находится почти 4,9 млн граждан, среди них более 3,5 млн зарегистрировали после 24 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Цитата

"По состоянию на 8 декабря на учете ВПЛ состоит 4 886 648 граждан. В том числе 3 539 376 граждан переместились после 24 февраля 2022 года, из которых 2 856 232 – зарегистрировались впервые со дня полномасштабного вторжения", – говорится в сообщении.

Детали

По словам заместителя министра социальной политики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константина Кошеленко, наиболее востребованными социальными услугами в этом году стали справка и получение помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц.

"Пиковой нагрузкой на инфраструктуру органов соцзащиты стали март и апрель, что привело к неудобствам как для граждан, так и работников. Решить вопросы смогли цифровизировав эти услуги вместе с Минцифрой и ГП “ИОЦ Минсоцполитики – услуга стала доступной в приложении "Дия", – рассказал Кошеленко.

Он добавил, что необходимость цифровизации услуг подтвердило получение справки ВПЛ 126 653 украинцев за один день – 22 апреля 2022 года.

"Это в разы большее количество получателей услуги, чем мы могли обеспечить офлайн. Поэтому двигаемся дальше, и в ближайшее время предоставим возможность онлайн – изменить адрес места жительства или вообще сняться с регистрации‌ внутренне перемещенным лицам”, – сообщил Кошеленко.

Напомним

7 сентября Кабмин утвердил порядок предоставления временного жилья внутренне перемещенным лицам и людям, жилье которых было разрушено в результате боевых действий.

В октябре сообщали, что из-за войны в Украине в три раза выросло количество ВПЛ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы