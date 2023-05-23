За последние 50 лет в результате стихийных бедствий погибло 2 миллиона человек и нанесен ущерб в 4,3 триллиона долларов - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Экономический ущерб от стихийных бедствий, связанных с погодой и климатом, продолжает расти, в то время как совершенствование раннего предупреждения бедствий помогло уменьшить человеческие жертвы, заявило в понедельник метеорологическое агентство ООН, пишет AP News, передает УНН.
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«Экономические потери резко возросли. Но улучшение раннего предупреждения бедствий и скоординированная борьба со стихийными бедствиями сократили количество человеческих жертв за последние полвека», – говорится в заявлении ВМО.
Детали
Агентство ООН заявляет, что тенденция роста экономического ущерба сохранится.
Всемирная метеорологическая организация в обновленном отчете указала почти 12 000 экстремальных погодных, климатических и водных событий, связанных за последние полвека по всему миру, которые убили более 2 миллионов человек и нанесли экономический ущерб на 4,3 триллиона долларов.
Такой вывод ВМО предоставили во время открытия четырехлетнего конгресса среди стран-членов, настаивая на необходимости сделать больше для совершенствования систем оповещения об экстремальных погодных явлениях к целевой дате 2027 года.
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