Нове дослідження показує, що Нью-Йорк тоне через вагу своїх хмарочосів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Нове дослідження геологів показало, що Нью-Йорк тоне під вагою своїх хмарочосів. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
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Зазначається, що місто опускається приблизно на 1-2 мм щороку. Це "занурення" посилює ще й інший чинник - підняття рівня води в океані внаслідок танення світових льодовиків. Рівень води навколо Нью-Йорка піднявся приблизно на 22 см з 1950 року, і очікується, що до кінця століття великі повені в регіоні будуть відбуватися вчетверо частіше, ніж зараз.
"Низина міста, де проживає понад 8,4 мільйона людей зіткнеться з різним ступенем небезпеки", - пишуть дослідники.
Вони додали, що ризики, з якими стикається Нью-Йорк, розділятимуть багато інших прибережних міст у всьому світі, оскільки кліматична криза поглиблюється.
На їх думку, цю тенденцію посилює велика частина інфраструктури Нью-Йорка. Дослідники підрахували, що загальна вага понад 1 млн будівель міста, включаючи знамениті Емпайр-Стейт-Білдінг і Крайслер-Білдінг, становить 764 млрд кілограмів, що приблизно дорівнює вазі 140 мільйонів слонів.
Зазначається, що поверхня землі під Нью-Йорком, складається з піску, мулу та глинистих озерних відкладень. Дослідники підкреслили, що саме багаті глиною ґрунти та штучні насипи посилюють ефект осідання, в той час як корінні породи, на яких закріплені багато хмарочосів, не так сильно зрушуються.
"Чим м'якший ґрунт, тим більший тиск від будівель. Будівництво таких великих будівель у Нью-Йорку не було помилкою, але ми просто повинні пам'ятати, що кожного разу, коли ви будуєте щось там, ви трохи більше опускаєте землю", - наголосили дослідники.
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