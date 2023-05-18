У прибережних солончаках Китаю виявили гриби, що харчуються пластиком
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Міжнародна група вчених виявила бактерії та гриби, що харчуються пластиком, у прибережних солончаках Китаю, що відкриває нові можливості для глобального управління відходами, інформує УНН.
Деталі
«Загалом 184 штами грибків та 55 штамів бактерій, здатних руйнувати» різні пластмаси, було виявлено в провінції Цзянсу на сході Китаю, йдеться у заяві Королівського ботанічного саду Kew Gardens.
Дослідники з Китаю та Великої Британії у травні 2021 року взяли зразки мікроорганізмів з китайського Дафена, об'єкта, що охороняється ЮНЕСКО, неподалік узбережжя Жовтого моря.
Вони виявили виразну «земну пластисферу», описану як «рукотворна екологічна ніша», яка є екосистемою, яка еволюціонувала, щоб жити в присутності прибережного пластикового сміття.
«Вчені все частіше звертають увагу на мікроорганізми, такі як гриби та бактерії, щоб допомогти вирішити деякі з найнагальніших проблем сучасності, включаючи хвилю пластикового забруднення, що росте», — інформує Kew Gardens.
Нові результати роблять внесок в існуючі дослідження мікроорганізмів, що розкладають пластик: нині виявлено близько 436 видів грибків і бактерій, здатних руйнувати пластик.
«Вчені з Kew та їхні партнери вважають, що їхні останні відкриття можуть призвести до розробки ефективних ферментів, призначених для біологічного розкладання пластикових відходів», — йдеться у повідомленні.
Доповнення
Згідно з нещодавнім звітом Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища, у 2020 році у всьому світі було утворено близько 238 мільйонів метричних тонн відходів з недовговічних пластмас, таких як упаковка, яка потрапляє до побутових відходів.
Приблизно половина їх була використана неправильно — наприклад, викинута у довкілля чи спалена.
Пізніше цього місяця представники майже 200 країн зустрінуться в Парижі для нового раунду переговорів, спрямованих на досягнення наступного року юридичної угоди щодо припинення забруднення пластиком.