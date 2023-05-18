У прибережних солончаках Китаю виявили гриби, що харчуються пластиком

ukru
Ексклюзив
08:30 • 2709 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 13840 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 32395 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 283476 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 382156 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312769 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345692 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308678 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223621 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207083 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
85 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 31470 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 38884 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 38622 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 18631 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 36980 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 32395 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 402240 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 544877 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 577347 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 574129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 877 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 14682 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209084 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 382160 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178522 перегляди
Актуальне
У прибережних солончаках Китаю виявили гриби, що харчуються пластиком

У прибережних солончаках Китаю виявили гриби, що харчуються пластиком

Київ • УНН

 • 869197 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Міжнародна група вчених виявила бактерії та гриби, що харчуються пластиком, у прибережних солончаках Китаю, що відкриває нові можливості для глобального управління відходами, інформує УНН.

Деталі

«Загалом 184 штами грибків та 55 штамів бактерій, здатних руйнувати» різні пластмаси, було виявлено в провінції Цзянсу на сході Китаю, йдеться у заяві Королівського ботанічного саду Kew Gardens.

Дослідники з Китаю та Великої Британії у травні 2021 року взяли зразки мікроорганізмів з китайського Дафена, об'єкта, що охороняється ЮНЕСКО, неподалік узбережжя Жовтого моря.

Вони виявили виразну «земну пластисферу», описану як «рукотворна екологічна ніша», яка є екосистемою, яка еволюціонувала, щоб жити в присутності прибережного пластикового сміття.

«Вчені все частіше звертають увагу на мікроорганізми, такі як гриби та бактерії, щоб допомогти вирішити деякі з найнагальніших проблем сучасності, включаючи хвилю пластикового забруднення, що росте», — інформує Kew Gardens.

Нові результати роблять внесок в існуючі дослідження мікроорганізмів, що розкладають пластик: нині виявлено близько 436 видів грибків і бактерій, здатних руйнувати пластик.

«Вчені з Kew та їхні партнери вважають, що їхні останні відкриття можуть призвести до розробки ефективних ферментів, призначених для біологічного розкладання пластикових відходів», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Згідно з нещодавнім звітом Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища, у 2020 році у всьому світі було утворено близько 238 мільйонів метричних тонн відходів з недовговічних пластмас, таких як упаковка, яка потрапляє до побутових відходів.

Приблизно половина їх була використана неправильно — наприклад, викинута у довкілля чи спалена.

Пізніше цього місяця представники майже 200 країн зустрінуться в Парижі для нового раунду переговорів, спрямованих на досягнення наступного року юридичної угоди щодо припинення забруднення пластиком.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73