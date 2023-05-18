В прибрежных солончаках Китая обнаружили грибы, питающиеся пластиком

Детали

«Всего 184 штамма грибков и 55 штаммов бактерий, способных разрушать» различные пластмассы, было обнаружено в провинции Цзянсу на востоке Китая, говорится в заявлении Королевского ботанического сада Kew Gardens.

Исследователи из Китая и Великобритании в мае 2021 года взяли образцы микроорганизмов из китайского Дафэна, объекта, охраняемого ЮНЕСКО, недалеко от побережья Желтого моря.

Они обнаружили отчетливую «земную пластисферу», описанную как «рукотворная экологическая ниша», которая является экосистемой, что эволюционировала, чтобы жить в присутствии прибрежного пластикового мусора.

«Ученые все чаще обращают внимание на микроорганизмы, такие как грибы и бактерии, чтобы помочь решить некоторые из самых насущных проблем современности, включая растущую волну пластикового загрязнения», — информирует Kew Gardens.

Новые результаты вносят вклад в существующие исследования микроорганизмов, разлагающих пластик: в настоящее время выявлено около 436 видов грибков и бактерий, способных разрушать пластик.

«Ученые из Kew и их партнеры считают, что их последние открытия могут привести к разработке эффективных ферментов, предназначенных для биологического разложения пластиковых отходов», — говорится в сообщении.

Дополнение

Согласно недавнему отчету Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, в 2020 году во всем мире было образовано около 238 миллионов метрических тонн отходов из недолговечных пластмасс, таких как упаковка, которая попадает в бытовые отходы.

Примерно половина из них была использована неправильно — например, выброшена в окружающую среду или сожжена.

Позже в этом месяце представители почти 200 стран встретятся в Париже для нового раунда переговоров, направленных на достижение в следующем году юридического соглашения о прекращении загрязнения пластиком.