Новое исследование показывает, что Нью-Йорк тонет из-за веса своих небоскребов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Новое исследование геологов показало, что Нью-Йорк тонет под тяжестью своих небоскребов. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Отмечается, что город опускается примерно на 1-2 мм ежегодно. Это "погружение" усиливает еще и другой фактор - поднятие уровня воды в океане в результате таяния мировых ледников. Уровень воды вокруг Нью-Йорка поднялся примерно на 22 см с 1950 года, и ожидается, что к концу века крупные наводнения в регионе будут происходить вчетверо чаще, чем сейчас.
"Низина города, где проживает более 8,4 миллиона человек столкнется с разной степенью опасности", - пишут исследователи.
Они добавили, что риски, с которыми сталкивается Нью-Йорк, будут разделять многие другие прибрежные города во всем мире, поскольку климатический кризис углубляется.
По их мнению, эту тенденцию усугубляет большая часть инфраструктуры Нью-Йорка. Исследователи подсчитали, что общий вес более 1млн зданий города, включая знаменитые Эмпайр-Стейт-Билдинг и Крайслер-Билдинг, составляет 764 млрд килограммов, что примерно равно весу 140 миллионов слонов.
Отмечается, что поверхность земли под Нью-Йорком, состоит из песка, ила и глинистых озерных отложений. Исследователи подчеркнули, что именно богатые глиной грунты и искусственные насыпи усиливают эффект оседания, в то время как коренные породы, на которых закреплены многие небоскребы, не так сильно сдвигаются.
"Чем мягче почва, тем больше давление от зданий. Строительство таких больших зданий в Нью-Йорке не было ошибкой, но мы просто должны помнить, что каждый раз, когда вы строите что-то там, вы немного больше опускаете землю", - отметили исследователи.
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