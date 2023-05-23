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За останні 50 років внаслідок стихійних лих загинуло 2 мільйони осіб та завдано 4,3 трильйона доларів - ООН

Київ • УНН

 • 562477 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Економічний збиток від стихійних лих, пов’язаних із погодою та кліматом, продовжує рости, у той час, як вдосконалення раннього попередження лих допомогло зменшити людські жертви, заявило в понеділок метеорологічне агентство ООН, пише AP News, передає УНН.

Цитата 

«Економічні втрати різко зросли. Але покращення раннього попередження лих та скоординована боротьба зі стихійними лихами скоротили кількість людських жертв за останні півстоліття», – йдеться в заяві ВМО.

Деталі 

Агенція ООН заявляє, що тенденція зростання економічного збитку збережеться.

Всесвітня метеорологічна організація в оновленому звіті вказала майже 12 000 екстремальних погодних, кліматичних і водних подій, пов’язаних за останні півстоліття по всьому світу, які вбили понад 2 мільйони людей і завдали економічних збитків на 4,3 трильйона доларів.

Такий висновок ВМО надали під час відкриття чотирирічного конгресу серед країн-членів, наполягаючи на необхідності зробити більше для вдосконалення систем оповіщення про екстремальні погодні явища до цільової дати 2027 року.

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