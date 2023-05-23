За останні 50 років внаслідок стихійних лих загинуло 2 мільйони осіб та завдано 4,3 трильйона доларів - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Економічний збиток від стихійних лих, пов’язаних із погодою та кліматом, продовжує рости, у той час, як вдосконалення раннього попередження лих допомогло зменшити людські жертви, заявило в понеділок метеорологічне агентство ООН, пише AP News, передає УНН.
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«Економічні втрати різко зросли. Але покращення раннього попередження лих та скоординована боротьба зі стихійними лихами скоротили кількість людських жертв за останні півстоліття», – йдеться в заяві ВМО.
Деталі
Агенція ООН заявляє, що тенденція зростання економічного збитку збережеться.
Всесвітня метеорологічна організація в оновленому звіті вказала майже 12 000 екстремальних погодних, кліматичних і водних подій, пов’язаних за останні півстоліття по всьому світу, які вбили понад 2 мільйони людей і завдали економічних збитків на 4,3 трильйона доларів.
Такий висновок ВМО надали під час відкриття чотирирічного конгресу серед країн-членів, наполягаючи на необхідності зробити більше для вдосконалення систем оповіщення про екстремальні погодні явища до цільової дати 2027 року.
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